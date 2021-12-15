В Киеве BMW на скорости протаранил две легковушки и врезался в стену ТРЦ. Фото

В Киеве в ночь с 14 на 15 декабря BMW на скорости протаранил два припаркованных автомобиля, а потом въехал в стену ТРЦ Dream Town. Инцидент произошел на Оболонском проспекте.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"Около 00:30 на Оболонском проспекте водитель BMW на достаточно высокой скорости снес два припаркованных авто, а затем еще и в здание ТРЦ Dream Town влетел. Свидетели говорят, что оба человека в машине были пьяные", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что в результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения, а у ТРЦ разбита плитка облицовки здания.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Папомним, в селе Волица Фастовского района 6 декабря автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. В Оболонском районе Киева в ночь с 13 на 14 декабря автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Дарницком районе Киева во вторник, 14 декабря, произошло ДТП с участием легковушки, грузового авто и маршрутки.