В Киеве 20 июня в результате непогоды локальные подтопления были практически во всех районах. Фото последствий

В Киеве во вторник, 20 июня, в результате ливня локальные подтопления зафиксировали практически во всех районах города. В частности, водой залило паркинги и подземные переходы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

"Вчерашний ливень привел к локальным подтоплениям практически во всех районах Киева. В частности, подтопило паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов КАСС "Киевская служба спасения", в частности, они выезжали на проспект Берестейский в Шевченковском районе, где провели откачку воды из подземного автомобильного паркинга. А также убрали с дороги дерево на улице Вацлава Гавела.

Напомним, Киев во вторник, 20 июня, после обеда накрыл мощный ливень с молнией и раскатами грома, местами шел град. Некоторые улицы подтопило, на дорогах образовались пробки. Были серьезно подтоплены некоторые автодороги, местами – трамвайные пути и даже перроны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 21 июня, синоптики прогнозируют ночью осадки, возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29 градусов.

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