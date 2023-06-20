Ночью гроза и до +29°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 21 июня

В Киеве и в Киевской области в среду. 21 июня, синоптики прогнозируют ночью осадки, возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 21 июня. Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26- 28°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 21 января солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром, возможно, пройдет дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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