Киев накрыл мощный ливень, местами с градом: улицы подтопило

Киев во вторник, 20 июня, после обеда накрыл мощный ливень. В результате этого некоторые улицы уже начало подтапливать.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей города предупредили о порывах ветра 5-10 метров в секунду (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мощный ливень накрыл центр Киева, лучше переждать непогоду в помещении, кое-где сыплет град, берегите себя", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия непогоды, в частности, некоторые улицы уже начало подтапливать.

Следует добавить, что в Киевской городской военной администрации предупредили о возможных ухудшениях ситуации в городе.

"Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК уже работают в усиленном режиме", – добавили в КГВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду. 21 июня, синоптики прогнозируют ночью осадки, возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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