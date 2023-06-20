newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Киев накрыл мощный ливень, местами с градом: улицы подтопило

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
20,7 т.
Киеве после обеда накрыл мощный ливень

Киев во вторник, 20 июня, после обеда накрыл мощный ливень. В результате этого некоторые улицы уже начало подтапливать.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей города предупредили о порывах ветра 5-10 метров в секунду (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мощный ливень накрыл центр Киева, лучше переждать непогоду в помещении, кое-где сыплет град, берегите себя", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия непогоды, в частности, некоторые улицы уже начало подтапливать.

Киев накрыл мощный ливень, местами с градом: улицы подтопило
Киев накрыл мощный ливень, местами с градом: улицы подтопило
Киев накрыл мощный ливень, местами с градом: улицы подтопило

Следует добавить, что в Киевской городской военной администрации предупредили о возможных ухудшениях ситуации в городе.

Киев накрыл мощный ливень, местами с градом: улицы подтопило

"Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК уже работают в усиленном режиме", – добавили в КГВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду. 21 июня, синоптики прогнозируют ночью осадки, возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!