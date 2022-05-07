В ГСЧС показали, как уничтожают найденные на Киевщине боеприпасы и мины оккупантов. Видео

В Киевской области саперы ГСЧС продолжают разминирование территории, после бегства российских оккупантов. Все обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся на полигон и уничтожаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Граждан призвали сообщать пиротехникам об опасных находках (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Так выглядит плановое и правильное уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Киевщины. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины собрали все, чем россияне всыпали нашу землю и взорвали. Чтобы ни одна мина, сняряд или элементы ракет больше не представляли угрозы для людей", – подчеркнули в ГСЧС.

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Спасатели в очередной раз призвали украинцев не прикасаться к взрывоопасным предметам и не поднимать их. В случае их обнаружения подозрительной находки вызвать саперов.

В Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в окрестностях Киева, где велись активные боевые действия, до сих пор сохраняется минная опасность. Саперы продолжают работы по разминированию территорий столицы. В КГВА назвали самые опасные районы столицы.