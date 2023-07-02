В Киеве на Троещине во время движения загорелся электросамокат. Видео

В Деснянском районе Киева во время движения начал дымиться, а затем загорелся электросамокат. Событие произошло на улице Милославской.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. К счастью, никто не пострадал (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Просто утро на Троещине", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что владелец электросамоката шел посреди дороги, а двухколесный транспорт начал дымить. В какой-то момент вспыхнула батарея гаджета, из-за чего мужчина отбежал подальше и только наблюдал, как самокат полностью сгорает. Сообщается, что событие произошло на улице Милославской (конец Троещины).

Напомним, в Шевченковском районе Киева пассажир швырнул электросамокат в окно троллейбуса и разбил его. Правоохранители обнаружили у мужчины признаки опьянения. Кроме того, ранее в столице Mercedes сбил девушку, предварительно переходившую дорогу с самокатом в руках. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в кражах. Якобы он похищал прокатные электросамокаты, а затем разбирал их на запчасти для дальнейшей продажи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!