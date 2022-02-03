В Борисполе Nissan въехал в электроопору, а потом снес забор: есть пострадавший. Фото

В Борисполе Киевской области в четверг, 3 февраля, автомобиль Nissan Juke на скорости протаранил электропору, после чего снес забор частного домовладения. В результате ДТП пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Инцидент случился на улице Покровской.

"Около 1:00 на улице Покровская, в направлении улицы Киевский Путь, произошло ДТП. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Nissan Juke не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в электроопору. После этого автотранспорт снес забор придомовой территории", – рассказали в пресс-службе.

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В результате ДТП травмы получила пассажирка легковушки – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним, в Петропавловской Борщаговке Киевской области пьяный водитель Opel протаранил две легковушки и пытался скрыться. Инцидент произошел на улице Соборной 1 февраля около 11:00.

В Днепровском районе Киева в ночь с 31 января на 1 февраля произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в ночь с 2 на 3 февраля автомобиль ВАЗ на скорости съехал с дороги, снес несколько секций забора и остановился на пешеходной зоне. В результате ДТП травму получил один человек.