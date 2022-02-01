В Киеве грузовик спровоцировал тройную ДТП. Фото

В Днепровском районе Киева в ночь с 31 января на 1 февраля произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщил Telegram-канал Автопатруль Майдан. Авария случилась на улице Карбышева.

"Очередное ДТП произошло при участии DAF и Toyota Prius на улице Карбышева. По словам очевидцев, фура двигалась со скоростью 70-80 км/ч и ее водитель не успел среагировать на скользкой дороге. В результате грузовик протаранил припаркованный Prius, который, в свою очередь, задел другой автомобиль", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото можно увидеть, что Toyota получили серьезные механические повреждения. Обстоятельства ДТП установит полиция.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе двумя машинами инкассаторов.

В Ирпене Киевской области в ночь с 30 на 31 января на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Инцидент случился на улице Чкалова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварском районе Киевской области маршрутный автобус сбил 85-летнего мужчину. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.