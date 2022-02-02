Под Киевом пьяный водитель Opel протаранил два авто и пытался скрыться. Фото

В Петропавловской Борщаговке Киевской области пьяный водитель Opel протаранил две легковушки и пытался скрыться. Инцидент произошел на улице Соборной 1 февраля около 11:00.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. На злоумышленника составили три админпротокола.

"Событие произошло во дворе одной из многоэтажек поселка. Водитель Opel не справился с управлением и протаранил Range Rover и Audi. После этого он сбежал с места ДТП. Полицейские, которые приехали на место аварии, нашли мужчину, а свидетели автопроисшествия подтвердили, что именно он был за рулем", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На него составили три административных материала, в том числе, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (статья 130 КУоАП).

Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь с 31 января на 1 февраля произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области в понедельник, 31 января, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате происшествия пострадали три человека.