В аэропорту "Борисполь" произошло ЧП с участием самолета. Фото

В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария с участием самолета. Якобы на этом воздушном судне летает футбольная команда Донецкий "Шахтер".

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. О пострадавших в результате инцидента, не сообщалось.

"И на аэродроме Борисполя происходят ДТП. Футболистам Шахтера придется подыскать другой самолет", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что самолет столкнулся погрузчиком, который находился на взлетном поле. В результате происшествия пострадала обшивка одного из двигателей воздушного судна.

Кто является виновником аварии и когда она произошла, не сообщалось.

Отметим, что 28 ноября Донецкий "Шахтер" в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл в гостях "Ингулец" из пгт. Петрово Кировоградской области. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре на 32-й минуте забил Тете. Эта победа позволила "горнякам" набрать 41 очко и догнать киевское "Динамо" в турнирной таблице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в понедельник, 29 ноября, на Столичном шоссе произошла авария с участием пяти автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.