"Шахтер" минимально победил "Ингулец" и догнал "Динамо" в таблице. Видео

Донецкий "Шахтер" в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл в гостях "Ингулец" из пгт. Петрово Кировоградской области. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре на 32-й минуте забил Тете. Эта победа позволила "горнякам" набрать 41 очко и догнать киевское "Динамо" в турнирной таблице.

"Ингулец" – "Шахтер" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 32 Тете.

Ингулец – Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалев (Бен-Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46), Лупашко, Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Запорожец, Шарай (Козак, 46), Стефен (Плохотнюк, 78).

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 71), Тете, Мудрик (Сикан, 82), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио, Судаков (Марлос, 71), Педриньо (Соломон, 62).

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Предупреждения: Стефен (15), Коваленко (58), Маркос Антонио (70), Сикан (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свою победу добыл и чемпион Украины. "Динамо" в матче против "Миная" владела преимуществом, но смогло забить лишь два мяча.