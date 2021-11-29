В Киеве произошла массовая авария: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 29 ноября, на Столичном шоссе произошла авария с участием пяти автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Из-за ДТП на данном участке дороги затруднено движение в направлении станции метро "Выдубичи".

На опубликованном фото можно увидеть, что машины, которые стали участниками аварии, заблокировали две полосы движения.

Видео дня

Стоит отметить, что согласно данным Google Maps, в столице наблюдаются многочисленных пробки, при этом движение авто затруднено на всех мостах, кроме Метро.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (от перекрестка с бульваром Перова и до съезда с Северного моста), Освободителей, Броварском (в направлении центра – авария в районе Гидропарка), Юрия Гагарина и Соборности (в направлении правого берега), на улице Петра Радзиня (в направлении Дарницкого моста) и проспекте Николая Бажана (от метро "Харьковская" до съезда с Южного моста).

Из-за пробок медленно движутся автомобили на Надднепрянском и Набережном шоссе в направлении Подола, проспекте Академика Глушкова (авария в районе Одесской площади), на улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе, на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицах Борщаговской и Вадима Гетьмана.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, а также в центре столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 25 ноября автомобиль Citroen на скорости едва не сбил мужчину. Киевлянин переходил дорогу по пешеходному переходу.