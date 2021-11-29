В Киеве произошла массовая авария: где не проехать. Карта

Олег Тимченко
Происшествия
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Из-за ДТП перекрыто две полосы движения

В Киеве в понедельник, 29 ноября, на Столичном шоссе произошла авария с участием пяти автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Из-за ДТП на данном участке дороги затруднено движение в направлении станции метро "Выдубичи".

На опубликованном фото можно увидеть, что машины, которые стали участниками аварии, заблокировали две полосы движения.

Пробка на Столичном шоссе.
Видео дня

Стоит отметить, что согласно данным Google Maps, в столице наблюдаются многочисленных пробки, при этом движение авто затруднено на всех мостах, кроме Метро.

Пробки на дорогах столицы.
Троещина и Оболонь.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (от перекрестка с бульваром Перова и до съезда с Северного моста), Освободителей, Броварском (в направлении центра – авария в районе Гидропарка), Юрия Гагарина и Соборности (в направлении правого берега), на улице Петра Радзиня (в направлении Дарницкого моста) и проспекте Николая Бажана (от метро "Харьковская" до съезда с Южного моста).

Дарница и Днепровский район.
Центр столицы.

Из-за пробок медленно движутся автомобили на Надднепрянском и Набережном шоссе в направлении Подола, проспекте Академика Глушкова (авария в районе Одесской площади), на улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе, на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицах Борщаговской и Вадима Гетьмана.

Проспект Академика Глушкова.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, а также в центре столицы.

Голосеевский и Святошинский район.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 25 ноября автомобиль Citroen на скорости едва не сбил мужчину. Киевлянин переходил дорогу по пешеходному переходу.

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