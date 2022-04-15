Украинский доброволец с позывным "Волк" ликвидировал 12 российских оккупантов на Киевщине – Минобороны

На оккупированной российскими войсками территории Киевщины действовал украинский доброволец с позывным "Волк". Мужчина ликвидировать 12 солдат страны-агрессора и помогал эвакуировать мирное население.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинец боролся с оккупантами используя личное спортивное и охотничье оружие.

"Знакомьтесь… Позывной "Волк"… Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые осуществляли боевое патрулирование и охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и состав медикаментов и горючего", – рассказали в Минобороны.

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В пресс-службе уточнили, что во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева доброволец уничтожил оккупантов, которые находились "на броне" техники врага.

"Отдельно "Волк" помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети. Учитывая усиление угрозы обнаружения места его пребывания и репрессивно-поисковых действий оккупантов, было принято решение о выводе Волк на подконтрольную Украине территорию", – резюмировали в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за первые 5 дней войны 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.