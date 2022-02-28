Его боятся больше, чем ПВО: украинский пилот сбил уже 16 российских самолетов

Неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны уже 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.

Известный блогер Сергей Наумович рассказал немного деталей о загадочном пилоте-ассе.

"Узнал. Это не военный миф для поднятия духа нашей армии, что тоже надо. Он, "Привид Києва", реально существует. Фамилию держат в секрете, разумеется. На его счету уже 16 птичек оккупанта. Говорят, что российские пилоты боятся больше не ПВО Украины, а до смерти стремаются, чтобы на хвост им не сел этот парень и не нажал красную кнопку на манипуляторе истребителя", - написал Наумович.

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Он выложил фотографию украинского героя - правда, лицо его скрыто балаклавой. Судя по глазам, видным сквозь прорезь балаклавы, пилот может быть достаточно молод.

Наумович также предположил, что помогает летчику-ассу быть настолько результативным.

"Откуда он появляется, выныривая со сверхнизкой высоты за спину противнику, одному Всевышнему известно. Но я думаю, что основная причина — наш ас досконально знает местность, локации преград и рельеф своей страны. Чтобы без страха летать на высоте нескольких десятков метров. Плюс военный талант", - убежден Наумович.

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