Спасатели завершили разбор завалов в многоэтажке, куда 24 июня попали обломки российской ракеты. Фото

В Соломенском районе Киева в понедельник, 26 июня, спасатели завершили разбор завалов и аварийных конструкций многоэтажки, куда попали обломки вражеской ракеты. К сожалению, в результате этого погибли пять человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАСС "Киевская служба спасения". Теперь дом должны осмотреть специалисты.

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы завершили разбор завалов и аварийных конструкций многоэтажки в Соломенском районе Киева, в которую 24 июня попали обломки сбитой вражеской ракеты. Также для закрепления поврежденных плит перекрытия здания установили опоры. Аварийные оконные и балконные блоки на поврежденных этажах демонтировали для дальнейшего ремонта", – рассказали в пресс-службе.

В КАСС добавили, что работы в доме проводились с 24 июня. Для этого привлекли 21 человека и 3 единицы техники.

Напомним, ночью 24 июня силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет, выпущенных российскими оккупантами. В Соломенском районе столицы обломки ракеты повредили верхние этажи многоэтажки. Есть погибшие и пострадавшие.

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