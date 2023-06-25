Под завалами в доме на Соломенке найдены тела еще двух погибших, – Кличко

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 25 июня, многоэтажном доме спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате ночной атаки страны-террориста РФ в субботу, 24 июня. В общей сложности, смертельные травмы получили пять граждан.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Разбор завалов еще не завершен.

"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме. Всего в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек", – сообщил Кличко.

Напомним, ночью 24 июня силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет, выпущенных российскими оккупантами. В Соломенском районе столицы обломки ракеты повредили верхние этажи многоэтажки.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны ночью 23 июня отразили массированную ракетную атаку России на Украину. В небе над несколькими регионами были сбиты 13 российских крылатых ракет.

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