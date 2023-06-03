Сломанные деревья и поврежденные авто: спасатели показали последствия урагана в Киеве 2 июня. Фото

Киев в пятницу, 2 июня, вечером накрыла пылевая буря, а за ней началась гроза. В результате сильных порывов ветра в разных районах столицы были поломаны деревья.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Информация о погибших или раненых не поступала.

"Спасатели "Киевской службы спасения" убрали 9 деревьев, поваленных грозой. Со вчерашнего дня спасатели КАРС "Киевская служба спасения" совершили 9 выездов на локации, где в результате грозы были повалены деревья. К работам было привлечено 11 спасателей. Чередование оперативных подразделений продолжается круглосуточно", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, деревья были повреждены в Оболонском, Соломенском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах Киева. Кроме того, в городе, из-за непогоды, фиксировали отключение света.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!