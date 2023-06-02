Киев в пятницу накрыл мощный ураган: часть города без света. Фото и видео

Киев в пятницу, 2 июня, накрыла пыльная буря. Поэтому ухудшилась видимость на дорогах, а в нескольких районах сломало ветки деревьев.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В столице до конца суток ожидается гроза, объявлен уровень опасности (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так около 16:00 столицу накрыли настоящая пылевая буря, из-за чего видимость на улицах столицы сильно ухудшилась. Кроме того, периодически слышно раскаты грома. Кроме того, из-за сильных порывов ветра в некоторых районах повалило деревья и были поломаны ветви.

Как отметили в пресс-службе Украинского гидрометцентра, в ближайшее время и до конца суток 2 июня в Киеве и области ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, зафиксировано отключение света, связанное с непогодой в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевщины.

В КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в субботу, 3 июня, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

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