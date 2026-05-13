Киев атаковали вражеские дроны: слышны взрывы. Подробности

В Киеве в среду, 13 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе воздушных сил ВСУ уточнили, что БпЛА на Киевщине движется с севера курсом на столицу.

Что предшествовало

В ночь на 13 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия атаковала Днепропетровскую область. В Кривом Роге "Шахед" попал в жилой дом. Погибли 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Кроме этого, пострадал 9-месячный ребенок.

