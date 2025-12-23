Под сотню аварий и десяток смертей: на кровавом развороте возле 'Чайки' под Киевом снова погиб человек. Фото

На столичном Берестейском шоссе произошла очередная смертельная авария – в результате столкновения грузового автомобиля DAF с автомобилем Mercedes погиб 16-летний пассажир внедорожника. Счет ДТП на этом участке – разворот на ул. Украинского Возрождения (ранее Бударина) – уже приближается к сотне.

Рядом находится жилой комплекс "Чайка" и частные дома, жители которых бьют тревогу и пытаются добиться установки светофора. Об этом в Facebook написал Сергей Блажко.

"Мы уже даже не считаем, какое это по счету ДТП на этом участке – с начала моего проживания здесь наверное уже под сотню аварий, и десяток смертей. Местная громада уже несколько лет борется за установку светофора, хотя много лет назад было согласовано строительство современной развязки. На которую даже были выделены средства, был сделан проект. Мы понимаем, что масштабное строительство не ко времени, но обычный, недорогой светофор буквально с первой минуты будет спасать человеческие жизни", – отметил он.

Блажко добавил, что местные активисты занимаются решением этой проблемы уже более 10 лет.

"Киевская городская государственная администрация – КГГА, Кабинет Министров Украины, Национальная полиция Украины, давайте что-то решать. Виталий Кличко вы реагировали на нашу петицию, возьмите под контроль выполнение. Люди гибнут без войны, из-за равнодушия власти. Прошу вмешаться", – призвал он.

Отметим, что этот разворот находится возле парка, в котором захватил землю Анатолий Миколаец, бывший налоговик, экс-начальник Святошинского райотдела милиции времен Виктора Януковича. На этом участке уже много лет продолжает работать незаконный ресторан на ул. Украинского Возрождения, 2/1. Заведение несколько раз меняло названия, теперь это "Хинкальня "Кувшин".

Владельцами является семья Миколайца. Ресторан до сих пор открыт, несмотря на то, что суд принял решение о его сносе, а также обязал привести участок в первоначальный вид. Это решение подтверждено в апелляционной инстанции.

Миколаец известен тем, что он самовольно строит парковки, убирает пешеходные переходы, устанавливает высокие бордюры. Такие на первый взгляд незначительные вещи в итоге порождают и большую безответственность вроде этого разворота возле "Чайки", где в авариях регулярно гибнут люди.

Как сообщал OBOZ.UA, судебные разбирательства с незаконным рестораном Миколайца продолжаются уже с апреля 2023 года – фактически два с половиной года его семья продолжает вести свой бизнес.

Этот объект недвижимости и еще около полутора десятков объектов в Святошинском районе Киева сын экс-милиционера Анатолия Миколайца Дмитрий Миколаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027, которого нет в Едином реестре судебных решений.

Миколаец-младший передал объект в Голосеевском парке компании ООО "Затишок і Ко", которой владел его отец. Когда рестораном заинтересовались журналисты и правоохранители, владелец вдруг сменился – ООО переписали на Алексея Львовича Тимошенко.

