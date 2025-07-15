Ресторан должны снести, но решение не исполняют: в Национальном парке 'Голосеевском' продолжает работать заведение экс-милиционера

История со сносом незаконного ресторана на территории Национального парка "Голосеевский" пока не закончилась. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому строение признано незаконным и владельцы обязаны его снести. Однако до сих пор полное решение суда так и не опубликовано, хотя положенные сроки в пять дней давно истекли.

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Суд прошел, а где решение?

Незаконный ресторан на территории Национального парка "Голосеевский" до сих пор продолжает работать и приносить своим владельцам прибыль. Хотя Апелляционной суд в лице судей Сергея Журбы, Тамилы Писаной и Константина Приходько еще 12 июня приняли решение: отказать истцам ООО "Затишок і Ко", а также Дмитрию Миколайцу и оставить в силе решение Святошинского районного суда.

А в нем говорится, что ресторан нужно снести, привести участок земли в первоначальный вид и вернуть киевлянам. В течение пяти дней полное решение суда должно было быть обнародовано, но до сих пор этого не сделано.

К тому же Киевская городская администрация и окружная Киево-Святошинская прокуратура уже могут сами снести незаконное заведение, не дожидаясь пока его владельцы примутся за дело. Но и они пока не торопятся.

Объекты получил по сомнительному решению суда

Напомним, уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Бударина (теперь Украинского Відродження) работает незаконный ресторан. Этот объект недвижимости и еще около полутора десятков объектов в Святошинском районе Киева сын экс-милиционера Анатолия Миколайца Дмитрий Миколаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027, которого нет в Едином реестре судебных решений.

С 2014 года этот населенный пункт находится в оккупации, а все дела рассматривались в Лисичанском суде. Но и оттуда нам ответили, что данных о таком судебном решении у них нет.

Миколаец-младший передал объект в Голосеевском парке компании ООО "Затишок і Ко", которой владел его отец, экс-начальник Святошинской милиции Анатолий Миколаец. До недавнего времени Миколаец-старший был единственным владельцем этой компании, но когда рестораном заинтересовались журналисты и правоохранители, владелец вдруг сменился.

Согласие на съемку не дали

Судебное разбирательство длилось полтора года, часто на заседания приходил сам Миколаец-страший. Вот и на последнее заседание в Апелляции присутствовал бывший милиционер, который возглавлял Святошинской районное управление милиции.

Перед заседанием он мило беседовал с двумя адвокатами, которые представляют интересы его сына и компании. Защитницы не дали согласия на съемку в зале суда, зато пожаловались, что сайт OBOZ.UA часто пишет об этой истории и якобы давит на суд.

Хотя это неправда, речь идет о захвате общественной земли в Национальном парке, которая принадлежит киевлянам, поэтому эта история вызывает такой общественный интерес.

Вместо дома для переселенцев – незаконный магазин

Сейчас в Киеве остро стоит проблема с жильем как для временно перемещенных лиц, так и для киевлян, чьи квартиры разбомбили российские оккупанты.

Например, глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко на днях начал пиар компанию вместе с главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он заявил, что вместе с Агентством разрабатывает механизм передачи арестованного жилья для нужд города.

Мы бы хотели подсказать Тимуру Ткаченко, что в Святошинском районе есть возможность построить целый дом для социального жилья. Для этого не нужно разрабатывать механизмы, участок для дома давно выделен.

Еще 22 сентября 2011 года решением Киеврады №125/6341 КП "Спецжилфонд" получил участок 0,75 га по адресу ул. Бударина, 3 (нынче Українського відродження) для на строительства и эксплуатации доступного жилья в Святошинском районе столицы. Но начать стройку не может, поскольку на его месте работает незаконный супермаркет "Семейный маркет". А также незаконная платная автостоянка.

По документам магазин занимает чуть больше 50 кв м, а по факту супермаркет тут раскинулся на площади примерно в 500 кв м.

Что интересно, нежилое помещение, в котором расположился супермаркет, уже зарегистрировано как частная собственность. А основанием для этого послужило все тоже сомнительное решение Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. То же самое, что было использовано для "узаконивания" владения рестораном в Национальном парке.

То, что этот же незаконный магазин связан с семьей Миколайцев, говорит и тот факт, что работники "Семейного маркета" активно поддерживали ГО "За майбутнє України". Они выходили на митинги в поддержку ГО в своей униформе. А владельцем ГО "За майбутнє України" является Анаталий Миколаец.

Святошинский отдел государственной исполнительной службы Киева почему-то уже давно футболит решение суда о сносе этих строений. А городские власти почему-то молчат.

Хотя тут уже давно можно было возвести многоэтажный дом для тех, кто пострадал от войны. Чтобы люди не ютились по родственникам или съемным квартирам в ожидании восстановления разрушенного россиянами жилья.

OBOZ.UA продолжает следить за историей незаконного ресторана в Национальном парке "Голосеевский".