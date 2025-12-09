Дело о сносе скандального ресторана в национальном парке застряло в Кассационном суде: экс-милиционер продолжает вести бизнес

В Национальном парке "Голосеевский" продолжает работать незаконный ресторан. Несмотря на то, что суд принял решение о его сносе, а также обязал привести участок в первоначальный вид, а также это решение подтверждено в апелляционной инстанции. Владельцы – семья бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца, пытается оспорить это решение в Кассационном суде. Рассмотрение затягивается, а заведение продолжает приносить незаконную прибыль.

Ресторан до сих пор не снесли

В Национальном парке "Голосеевский" уже много лет продолжает работать незаконный ресторан на ул. Украинского Видродження, 2/1 (ранее ул. Бударина). Заведение несколько раз меняло название, теперь это "Хинкальня "Кувшин".

Хотя в ресторане прекрасно знают, что семья экс-начальника Святошинской милиции Киева Анатолия Миколайца, которой принадлежит строение, проиграла суды в двух инстанциях и уже должна была снести незаконное строение вместе с беседками и бетонными дорожками, тут вовсю продолжают работу.

Не так давно в заведение приезжали журналисты "Стопкора", но их не пустили, заявив, что тут работают волонтеры для помощи ветеранам.

В то же время, судя по страничке в Instagram, заведение готовится к Новому году, обещают розыгрыш призов, рекламируют новое меню. Про волонтеров и ветеранов тут ни слова.

Дело застряло в Кассационном суде?

Владельцы незаконного ресторана ухватились за последнюю возможность. Они уже проиграли дело в первой инстанции – Святошинском районном суде Киева. Это решение подтвердили и в Апелляционном суде Киева.

В августе 2025 года владельцы ресторана подали жалобу в Кассационный суд, а также ходатайство про остановку исполнения решения предыдущего суда.

То есть если с их жалобами согласятся, то ресторан выиграет время и может беспрепятственно продолжать свою деятельность на территории Национального парка и приносить доходы владельцам.

Однако Кассационный суд до сих пор не принял решение. Хотя согласно ч. 5 ст. 393 ЦПК решение об оставлении кассационной жалобы без движения или возвращении жалобы суд должен принять в течение 20 дней. Уже больше трех месяцев никакого решения нет, по крайней мере, никаких данных мы не обнаружили.

Что это может значить? Лишь одно: владельцы незаконного ресторана могут спокойно продолжать зарабатывать на территории парка, пока им ничего не грозит.

Кстати, в каждом из судов защита Дмитрия Миколайца – сына экс-милиционера, а также ООО "Затишок і Ко", которому принадлежит строение и единственным владельцем которого еще до недавнего времени был сам экс-милиционер, пыталась затягивать время.

То кто-то не являлся на заседание суда, то превращали заседание в шоу. Теперь их жалобы застряли где-то в недрах Кассационного суда.

Пока суд да дело, ресторан работает

Судебные разбирательства с незаконным рестораном длятся уже с апреля 2023 года – фактически два с половиной года Миколайцы продолжают свой бизнес.

А в это время в ресторане продолжается работа. Тут гостям предлагают хинкали, хачапури, цыплят табака, чашушули, мясо, приготовленное на мангале или тандыре, люля-кебаб, а в придачу – живую музыку. Цены немаленькие, и, судя по всему, бизнес идет неплохо.

Напомним, уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Украинского Видродження, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан.

Этот объект, как и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милицонера Дмитрий Миколаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027. С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

Из полутора десятков объектов Миколаец-младший передал один, который находится в Голосеевском парке, компании ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Миколаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты, правоохранители, то ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.