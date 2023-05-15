Под Киевом возник мощный пожар в лесном массиве: что произошло. Фото

В Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 15 мая, возник пожар. По предварительной информации, загоралась подстилка в лесном массиве.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. На месте происшествия работают все необходимые службы.

"Возник пожар в лесном массиве в Вышгородском районе столицы. Сейчас на месте происшествия находятся работники ГСЧС Киевской області, проводится разведка ситуации", – рассказали в пресс-службе.

Информации о пострадавших и площади возгорания пока нет.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в субботу, 6 мая, в местном кафе произошел взрыв. В результате заведение полностью сгорел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в течение 14-17 мая будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики предупредили о высоком уровне возможности возникновения пожаров

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