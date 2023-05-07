Под Киевом в результате взрыва сгорело кафе: известны подробности. Фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области в субботу, 6 мая, в местном кафе произошел взрыв. В результате заведение полностью сгорело.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причину происшествия установят эксперты.

"Накануне, около 22:30, в Бучанское управление полиции Киевщины позвонили по телефону граждане и сообщили о пожаре в кафе, расположенном в селе Софиевская Борщаговка. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар оперативно потушили работники ГСЧС", – рассказали правоохранители.

В пресс-службе полиции уточнили, что по предварительным данным, взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 4 мая, на тротуаре загорелся мусорный контейнер. В результате был поврежден автомобиль Porsche Cayenne, который стоял с нарушением ПДД. В Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева произошло в одном из гаражей на улице Миропольской загорелся автомобиль. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело мужчины.

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