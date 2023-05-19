На Киевщине в результате пожара из общежития эвакуировали 50 человек: есть пострадавшие. Фото

В городе Славутич Киевской области ночью в пятницу, 19 мая, возник пожар в общежитии. В результате происшествия пострадали 2 человека, а еще 50 человек были эвакуированы, из которых 13 – дети.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят эксперты.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в двухэтажном общежитии в городе Славутич к ним поступило 19 мая в 02:07.

"По прибытию по месту вызова спасателями установлено, что произошло возгорание перекрытия общежития и необходимо привлечь дополнительные силы. Из-за сильного задымления звеном газодымозащитной службы была проведена эвакуация жителей общежития – 50 человек, из них 13 детей. Двум гражданам была оказана медицинская помощь из-за отравления угарным газом, однако от госпитализации они отказались", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС уточнили, что в 4:31 пожар был локализован и в 5:05 ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в субботу, 6 мая, в местном кафе произошел взрыв. В результате этого заведение полностью сгорело.

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