В Киеве подожженный мусорный контейнер повредил элитный внедорожник, который припарковали с нарушением ПДД. Фото

В Печерском районе Киева в среду, 4 мая, на тротуаре загорелся мусорный контейнер. В результате был поврежден автомобиль Porsche Cayenne, который стоял с нарушением ПДД.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Машина стояла вплотную к контейнеру.

"Случай, когда пренебрежение правилами стоянки привело не к штрафу нарушителю или созданию препятствия другим водителям. Событие произошло вчера в Печерском районе, откуда на линию 102 поступило сообщение о пожаре. На тротуаре горел контейнер для мусора. Прибывших на место инспекторов встретила водитель Porsche Cayenne. Она до пожара припарковала свой автомобиль вплотную к баку, а потому пламя повредило ее машину", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции подчеркнули, что внедорожник мог остаться целым, если бы водитель не нарушила ПДД и не оставила машину ближе 5 метров к мусорному контейнеру.

Правоохранители напомнили, что парковать транспортные средства запрещено в следующих местах:

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

на газонах;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 метров хотя бы в одном направлении движения;

ближе 50 м от железнодорожных переездов;

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для уборки бытовых отходов;

в местах, где запрещена остановка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель обругал инспектора по парковке за то, что его машину эвакуировали на штрафплощадку. Автовладелец представился сотрудником Офиса генерального прокурора и потребовал номер телефона работника коммунальной службы.

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