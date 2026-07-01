Закон о Национальном пантеоне ни в коем случае не должен превратиться в разовую пиар-акцию. Это должно стать началом ответственной работы нации над собственным прошлым ради своего будущего.

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Украинский Национальный пантеон должен запечатлеть в памяти народа имена тех, кто создавал украинское государство, культуру, науку, боролся за свободу и независимость Украины – независимо от их политических взглядов.

Национальный пантеон – это не усыпальница исключительно лидеров украинского национализма, хотя достойные представители этого движения, бесспорно, должны быть там представлены. Пантеон должен объединять нацию, а не разделять её.

Именно поэтому формирование списка деятелей должно происходить в ходе широкого общественного обсуждения. Это непростой вопрос. Ведь, чествуя этих людей, мы берем на себя ответственность не только за их героические поступки, но и за их ошибки. Это означает, что нация достаточно зрела, чтобы честно принять свою историю – без замалчивания и без идеализации.

Главные истории дня

Будет ли в Национальном пантеоне генерал Петр Григоренко – герой Второй мировой войны, выдающийся правозащитник и защитник крымскотатарского народа? Будет ли там Василий Мудрый – один из руководителей УНДО, вице-маршал польского Сейма, редактор и выдающийся украинский демократ? А Дмитрий Левицкий? Или этнический поляк Вячеслав Липинский, ставший одним из самых выдающихся украинских государственных мыслителей?

Будет ли упомянут Александр Шумский, которого, так же как и Евгения Коновальца, ликвидировал агент Кремля Павел Судоплатов? Или Николай Скрипник, уничтоженный за политику украинизации? Или гениальный писатель Николай Хвылевой? В конце концов, будет ли там Владимир Винниченко, которого справедливо критикуют за многие решения, но который был первым главой правительства Украинской Народной Республики? Или Арнольд Марголин выдающийся деятель УНР и дипломат?

По моему убеждению, все эти личности должны быть представлены в Национальном пантеоне. А таких людей – сотни.

Именно поэтому после принятия закона необходимо провести широкое, глубокое и ответственное общественное обсуждение. Национальный пантеон должен стать местом, где украинцы осмысливают собственную историю, а не инструментом предвыборного пиара для того или иного президента или политической силы.