Под Киевом в квартире многоэтажки взорвалась граната: есть пострадавшая. Подробности и фото

В Броварах Киевской области в субботу, 23 ноября, произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажного жилого дома. По предварительной информации, пострадала женщина.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Сегодня в 14:29 поступило сообщение о взрыве и дыме из квартиры в многоквартирном доме по адресу: город Бровары, улица Сергея Москаленко. На место срочно прибыли спасатели", – говорится в сообщении.

В прессслужбе полиции Киевщины OBOZ.UA уточнили, что по предварительной информации в квартире взорвалась граната. В результате ранения получила 52-летняя женщина.

"На месте происшествия работают полицейские Броварского управления полиции, взрывотехники Киевщины, спасатели и медики. В настоящее время продолжаются следственные действия, по завершению которых произойдет правовая квалификация", – добавили в полиции.

Напомним, в Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в десятиэтажном здании произошел взрыв в одном из офисов.

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