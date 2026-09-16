Под Киевом пьяный водитель легковушки сбил женщину на тротуаре. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области водитель легковушки на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. Как выяснилось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о ДТП в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района.

Предварительно было установлено, что 22-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и на тротуаре сбил 58-летнюю местную жительницу.

"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу", – добавили в пресс-службе.

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У водителя легковушки прибор "Драгер" зафиксировал 1,23 промилле алкоголя в крови (2-2,5 литра пива средней крепости (4-5%) или около 4-5 бокалов вина (по 150 мл), выпитых за короткое время) – его задержали.

По факту ДТП, произошедшего в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого пострадала женщина, начато досудебное расследование, а подозреваемому сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Виновной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

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