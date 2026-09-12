Под Киевом столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: среди пострадавших есть ребенок. Подробности и фото

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения автомобилей пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на днях в городе Бровары Киевской области. Полицейские установили, что 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Aveo, который ехал навстречу.

"В результате ДТП 69-летний водитель Chevrolet и двое его пассажиров: 13-летний мальчик и 45-летняя женщина получили телесные повреждения. Они госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту ДТП с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 сентября, мотоциклист на высокой скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!