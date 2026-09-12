Под Киевом столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: среди пострадавших есть ребенок. Подробности и фото
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В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения автомобилей пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на днях в городе Бровары Киевской области. Полицейские установили, что 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Aveo, который ехал навстречу.
"В результате ДТП 69-летний водитель Chevrolet и двое его пассажиров: 13-летний мальчик и 45-летняя женщина получили телесные повреждения. Они госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.
Напомним, в Киеве в понедельник, 7 сентября, мотоциклист на высокой скорости врезался в маршрутный автобус. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.
Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.
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