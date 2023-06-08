Под Киевом пьяный водитель легковушки на скорости протаранил МАФ. Фото

В Софиевской Борщаговке в Киевской области автомобиль ВАЗ 21061 на скорости въехал в МАФ. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил прибор Драгер.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На водителя составили сразу три админпротокола.

"Вчера, 7 июня, около 23:00, на линию 102 поступил вызов о ДТП без пострадавших на улице Соборной, что в Софиевской Борщаговке. Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили авто ВАЗ 21061, водитель въехал в МАФ. В результате этой аварии, к счастью, пострадавших нет, однако транспортное средство и киоск получили повреждения", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения с 24-летним автовладельцем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Обзор состояния опьянения показал, что в крови мужчины 0.48 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории.

На нарушителя составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к ДТП (штраф 850 гривен), управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за управление авто лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством (штраф 3400 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители остановили водителя троллейбуса, перевозившего пассажиров, у которого во время проверки Драгер обнаружил 2,15 промилле алкоголя в крови. Свое состояние мужчина объяснил тем, что "выпил литр пива, крепкого".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!