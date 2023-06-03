Выпил литр пива: в Киеве остановили водителя троллейбуса, у которого Драгер обнаружил 2,15 промилле алкоголя в крови. Видео

В Киеве правоохранители остановили водителя троллейбуса, перевозившего пассажиров, у которого во время проверки Драгер обнаружил 2,15 промилле алкоголя в крови. Свое состояние мужчина объяснил тем, что "выпил литр пива, крепкого".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителя отстранили от управления и выписали ему штраф на 17 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, на днях обратился озабоченный пассажир. Он пожаловался на водителя, который, по его словам, неадекватно ведет себя и нарушает ПДД. По мнению гражданина, тот находится за рулем в нетрезвом состоянии.

"Инспекторы обнаружили и остановили этот троллейбус в Шевченковском районе. Во время общения с 43-летним водителем, охранники порядка заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и прибор Драгер. Результат – 2,15 промилле. "Выпил литр пива. Крепкого", – так объяснил патрульным признаки опьянения водитель троллейбуса", – уточнили правоохранители.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили по отношению к нему админпротокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мотопатрульные несколько кварталов преследовали мотоциклиста, проигнорировавшего требование остановиться после грубого нарушения ПДД. Свои действия нарушитель объяснил тем, что не имел с собой никаких документов на транспорт и еще разыскивался Интерполом.

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