Под Киевом грузовик сбил насмерть мужчину, который ехал на кресле колесном. Подробности ДТП и фото

В Обуховском районе Киевской области грузовой автомобиль сбил мужчину, который ехал на кресле колесном по дороге. От полученных травм последний скончался на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло во вторник, 21 апреля, около 1:08 на автодороге Киев-Знаменка вблизи села Подгорцы Киевской области.

"Правоохранители предварительно установили, что 48-летний водитель грузового автомобиля DAF, совершил наезд на 55-летнего мужчину, который ехал на кресле колесном по дороге. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

