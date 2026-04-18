На Киевщине 21-летний водитель Mercedes переехал женщину. Подробности смертельного ДТП и фото

В Белой Церкви Киевской области 21-летний водитель Mercedes, двигаясь задним ходом, сбил женщину. К сожалению, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученных в ДТП травм.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях в городе Белая Церковь в одном из жилых массивов города.

"Полицейские предварительно установили, что 21-летний водитель Mercedes, осуществляя движение задним ходом по придомовой территории, не был внимательным и допустил наезд на женщину", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшая была оперативно госпитализирована, однако, несмотря на усилия медиков, она умерла. По факту ДТП, повлекшего смертельные последствия, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УК).

