Парк "Муромец" в Киеве стал озером, а под Броварами затопило все село: уровень воды в реках продолжает подниматься. Фото и видео

Киев и Киевщину, как и ряд других регионов Украины, продолжает заливать вода. Затопило уже парк "Муромец" и Гидропарк, а село Погребы под Броварами сильно пострадало од паводка.

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16 апреля там пришлось вытягивать три автомобиля (по ул. Кодацкое), потому что дороги стали больше напоминать реки. Эксперты отмечали, что к утру воскресенья поднятие воды достигало: в Рожнах – 12 см, в Пуховке – 2 см, в Зазимье – 2 см (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В столичном Гидропарке теперь тоже "озеро". "Телеграф" показал фото и видео, что футбольный стадион на пляже Венеция – полностью в воде.

Кроме того, под воду идет киевский парк "Муромец". В некоторых местах, судя с фото очевидцев, воды было выше колена.

Как известно, еще 14 апреля вода добралась до набережной на Почтовой площади, домов и дач в частном секторе на Осокорках, а также до парка "Наталка" и Оболонской набережной.

14-17 апреля в Киеве было объявлено ІІ (оранжевый) уровень опасности. Начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илья Перевозников считает, что такая ситуация может продолжаться еще несколько недель. Однако катастрофических потопов он не прогнозирует.

"Опасности для населения, для жилых домов нет. За исключением тех домов и жилых массивов, которые построены на пойменных территориях", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве 13 апреля в результате подъема воды в Днепре было зафиксировано подтопление береговой линии в районе Подола и Оболони.

– В Иванкове на Киевщине 14 апреля была подтоплена временная переправа. Движение автотранспорта организовали через село Кухари.

– В сети показали исторические фото наводнений в Киеве в начале 20-го века. Прибрежная часть столицы, особенно Подол, всегда страдали от весенних паводков.

– В 1970 году из-за разлива Днепра в Киеве полностью затопило Гидропарк. А на Русановские сады люди были вынуждены плыть на лодках.