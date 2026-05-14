Ночная атака РФ по Киеву: стало известно о состоянии пострадавших

В результате ночной террористической атаки РФ по Киеву в четверг, 14 мая, по состоянию на 9:00 в медицинские учреждения госпитализированы 32 человека. Среди пострадавших – 1-месячный ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила директор Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета Татьяна Мостепан. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Что известно

"Информация о пострадавших. По состоянию на 9:00 в Киеве в результате массированной атаки – 32 пострадавших. Госпитализированы 20 пострадавших, среди них – 1-месячный ребенок. Другим оказана помощь на месте и в травмпунктах медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Чиновница добавила, что у пострадавших зафиксированы травмы различного характера. Это осколочные и огнестрельные ранения головы, конечностей и грудной клетки, черепно-мозговые травмы, переломы, резаные и убойные раны, травмы позвоночника, а также поражения мягких тканей.

У ребенка диагностировано отравление угарным газом.

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

