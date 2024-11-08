'Никто не в безопасности, пока Россия продолжает террор': в Киеве дрон попал в многоэтажку, где проживает посол Эстонии. Фото

В Киеве в ночь на 7 ноября российский дрон-камикадзе попал в дом, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. К счастью, она не пострадала.

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Об этом в соцсети Х (бывшая Twitter) сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Судя по опубликованному фото, это здание в центре города.

"Вчера утром (7 ноября. – Ред.) здание, где посол Эстонии в Украине Аннели Кольк живет в Киеве, попал под удар российского беспилотника. Ей удалось не пострадать. Никто не находится в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – написал Тсахкна.

На опубликованном в соцсети снимке можно увидеть последствия варварской террористической атаки РФ на Киев.

Напомним, войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили в Киев ударные БпЛА типа Shahed. В столице и в окрестностях работала ПВО, из-за падения обломков сбитых целей горели гаражи, СТО, многоэтажка, бизнес-центр и медучреждение, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки на Киев в ночь с 6 на 7 ноября обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территории медицинского центра. Обследуя локацию, полицейские обнаружили двигатель и части вражеского БпЛА.

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