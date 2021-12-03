На Винничине нашли мужчину, который сбежал из психоневрологической больницы под Киевом

Правоохранители нашли 21-летнего Дмитрия Равлиса, который 30 ноября сбежал из психоневрологической больницы Глевахи. На лечении он находился согласно решению суда.

Об этом OBOZREVATEL, стало известно из собственных источников. Мужчина сумел добраться до Винницкой области.

"30 ноября мужчина сбежал из Киевской городской психоневрологической больницы в Глевахе. Вместе с девушкой, которая оказалась его подругой, они смогли доехать до Винницкой области. Оказалось, что беглец захотел побывать в местах, в которых провел свое детство", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе полиции Киевской области нам уточнили, что на поиски мужчины ориентировали правоохранителей нескольких областей. Беглеца нашли и задержали на одном из железнодорожных вокзалов Винничины.

"Сейчас мужчина находится в Фастовском районном управлении полиции. Полиция проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства его побега", – резюмировали в пресс-службе.

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