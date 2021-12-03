На Запорожье 9-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с матерью: появились данные о судьбе ребенка. Фото

В Мелитополе 9-летний парень скрылся из дома после ссоры с матерью. Полицейским удалось его разыскать только к утру следующих суток.

Об этом сообщается на сайте полиции Запорожской области. Вечером 2 декабря 38-летняя местная жительница сообщила на 102, что ее малолетний сын ушел из дома и местонахождение его неизвестно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мобильного телефона у парня не было.

Для розыска ребенка по тревоге был собран личный состав: ювенальные полицейские общались с одноклассниками пропавшего, а сотрудники отдела превентивной деятельности и оперативники отрабатывали улицы города, прилегающие к месту його проживания.

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3 декабря около 3 часов утра полицейские нашли малолетнего на перекрестке улиц Воинов Интернационалистов и Шмидта. К тому времени он уже сильно замерз.

Правоохранители отвезли парня в управление полиции, где передали матери. Сейчас решается вопрос о привлечении матери юноши к административной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на Говерле через сутки поисков нашли ребенка, который отстал от туристов. На поиски 6-летнего мальчика полиция направила все подразделения с привлечением службы спасателей и волонтеров.

Всего для проведения поисковых работ было привлечено 196 человек и 20 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.