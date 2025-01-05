На въезде в Киев произошло два ДТП: образовались огромные пробки. Фото и видео

На въезде в Киев вечером в воскресенье, 5 января, произошли два дорожно-транспортных происшествия на Берестейском шоссе. В связи с этим движение в направлении центральной части столицы было затруднено.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Наше издание опубликовало видео одной из аварий:

Информации о потерпевших по состоянию на 18:35 не было.

Столичные патрульные подтвердили факт ДТП. Пресс-служба предупредила участников дорожного движения о пробках на Берестейском шоссе.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – сказано в посте.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее на бульваре Вацлава Гавела в Киеве водитель легковушки на скорости протаранил припаркованный автомобиль. Как оказалось, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

– 3 января в Шевченковском районе столицы авто на скорости протаранило опору моста возле станции метро "Берестейская".

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