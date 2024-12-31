В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил легковушку. Подробности ДТП и фото

В Киеве водитель легковушки на бульваре Вацлава Гавела на скорости протаранил припаркованный автомобиль. Как оказалось, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафы почти на 18 тысяч гривен.

"На днях мы получили уведомление о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Вацлава Гавела. Инспекторы прибыли на место происшествия и установили обстоятельства ДТП. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan. Водитель чудом не травмировался", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения. Результат прибора "Драгер" – 1,47 промилле. На нарушителя составили административные материалы за нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен), и за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель легковушки протаранил отбойник, а затем столкнулся с другой машиной, после чего пытался скрыться с места ДТП. Как оказалось, мужчина находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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