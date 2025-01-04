В Киеве легковушка на скорости протаранила опору моста: вызвали медиков и спасателей. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 января, легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу. Авария произошла возле станции метро "Берестейская".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Водитель Volvo влетел в самую опору путепровода на станции метро "Берестейской" в сторону станции метро "Нивки", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии. В частности, на месте ДТП работали полицейские, врачи и спасатели, которых скорее всего вызвали, чтобы деблокировать водителя изуродованного авто. Кроме того, можно заметить, что из-под капота авто уходил дым. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, в Оболонском районе Киева в пятницу, 3 января, на Гостомельском шоссе произошла авария с участием двух легковушек. Предварительно есть пострадавшие, на месте ДТП возникла пробка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 3 января, на улице Глубочицкой произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП было полностью перекрыто движение трамваев.

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