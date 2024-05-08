В Киевской области окурок едва не привел к трагедии. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области, предварительно, из-за окурка произошел пожар на балконе квартиры многоэтажного дома. Владельцу жилья диагностировали отравление продуктами горения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

"В Киевской области в многоэтажке горел балкон. Вечером, 7 мая, от свидетеля в полицию поступило сообщение о возгорании в девятиэтажке Белой Церкви по улице Игоря Каплуненко. Заявитель также просил сообщить о происшествии сотрудников подразделения ГСЧС. Спасатели по приезду потушили пожар", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, медики осмотрели владельца квартиры и диагностировали у него отравление продуктами горения. По предварительной информации, возгорание произошло из-за окурка.

Напомним, в Деснянском районе Киева приготовление пищи на Пасху чуть не привело к трагедии. В квартире на 8 этаже жилого дома возник пожар на кухне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в субботу, 4 мая, возник пожар на территории роддома. Происшествие произошло на проспекте Валерия Лобановского.

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