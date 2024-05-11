В Киевской области женщина едва не погибла во время возгорания травяного настила. Подробности и фото

В селе Сухолучье Киевской области произошло возгорание травяного настила. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая в результате происшествия получила ожоги лица.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причины пожара установят правоохранители.

По словам спасателей, 10 мая в 14:36 в них поступило сообщение о возгорании травяного настила в селе Сухолучье на улице Мира.

"По прибытию спасатели установили, что произошло возгорание сухой растительности. Во время тушения пожара была обнаружена женщина с ожогами лица. Спасение пришло вовремя. По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, Пожар был ликвидирован в 14:47. Специалисты Службы спасения вывели пострадавшую на свежий воздух из дыма и передали медицинским работникам. Причина возникновения возгорания устанавливается… но мы все догадываемся…", – добавили в ГСЧС.

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