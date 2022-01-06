На Киевщине в больнице умерла 8-летняя девочка: родители обвиняют медиков

В больнице города Березань в результате болезни 1 января скончалась 8-летняя девочка. Родные ребенка винят в ее смерти врачей.

Об этом сообщило издание Сегодня. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все детали трагедии (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам родных ребенка, за несколько дней до Нового года Анита заболела, а вызванный домой врач сказал, что это обычная простуда.

Перед праздниками у девочки поднялась температура и началась рвота. Поэтому родные вызвали скорую помощь.

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"Поставили капельницу, она начала мне говорить, тошнота прошла, живот не болел. Девушки говорили, куда ее везти, ребенок тяжелый – выбирали или Бровары, или Борисполь, а диспетчер почему-то сказал везти в березанское отделение", – рассказала мать Аниты Дарья Дуда.

Около часа ночи малышку доставили в больницу Березани. Несмотря на то, что медики не увидели угрозы жизни Аниты, они решили оставить ее в медучреждении до утра.

В какой-то момент девочка потеряла сознание, а потом отказали легкие и сердце. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок умер.

По словам медиков, у малышки была молниеносная форма вирусной инфекции.

"Она (инфекция. – Ред.) за собой повлекла, еще раз хочу сказать, повреждение сердечно-сосудистой и легочной системы. Когда есть пораженная сердечная мышца, то определенные лекарства, которые действуют на сердце, просто не действуют", – сообщил медицинский директор Березанской городской больницы Юрий Вусятицкий.

В то же время семья девочки уверена, что смерть ребенка — это вина медиков. Правильно ли действовали врачи и почему ребенка отвезли в больницу только на третий день болезни, установит полиция. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

8-летнюю Аниту похоронили в среду, 5 января, рядом с прабабушкой и прадедушкой.

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