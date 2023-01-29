На Киевщине спасатели помогли мужчине с ребенком, которые оказались на понтоне посреди замерзшей реки. Фото

В селе Красная Слободка мужчина с 10-летним ребенком отплыли от берега на понтоне, но затем застряли посреди замерзшей реки. Чтобы помочь им на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас их жизнью ничего не угрожает.

По словам спасателей, 28 января в 15:43 к ним поступило сообщение о том, что необходима помощь гражданам, оказавшимся на замерзшей реке Красная в селе Красная Слободка.

"Прибыв на место вызова было установлено, что нужна помощь мужчине с ребенком, которые отплыли от берега на понтоне и не могут самостоятельно добраться до берега. Бойцы ГСЧС помогли молодому мужчине и 10-летнему ребенку добраться до берега. Спасенных передали работникам скорой помощи", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Лютеж Киевской области на реке Ирпень перевернулась лодка с людьми. В результате происшествия один мужчина утонул, а еще одного спасли бойцы ГСЧС. В селе Низшая Дубечня Киевской области на озере утонул мужчина. Чтобы достать тело погибшего из льда вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в четверг, 26 января, спасатели извлекли из реки Днепр тело неизвестной женщины. Погибшую обнаружили на поверхности воды в 10 метрах от берега.

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