В Киевской области мужчина провалился под лед и погиб

В селе Низшая Дубечня Киевской области на озере утонул мужчина. Чтобы достать тело погибшего из под льда вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 января в 12:36 к ним поступило сообщение о том, что в селе Низшая Дубечня, Пирновской территориальной громаде на озере под лед вероятно провалился человек.

"По прибытию на место вызова спасатели с помощью водолазного снаряжения и спасательной лодки извлекли из водоема тело мужчины, 1971 года рождения. Обстоятельства, при которых человек оказался в воде устанавливаются", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 14 сентября, водолазы доставили на берег тела двух утонувших мужчин. Трагедия произошла на озере Иорданское. В селе Лютеж Киевской области на реке Ирпень перевернулась лодка с людьми. В результате происшествия один мужчина утонул, а еще одного спасли бойцы ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 17 декабря, рыбак провалился под лед и погиб. Событие произошло на озере № 14 вблизи улицы Верховинной, 99/13.

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