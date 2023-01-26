В Киеве на Подоле у моста в Днепре обнаружили утопленницу

В Подольском районе Киева в четверг, 26 января, спасатели извлекли из реки Днепр тело неизвестной женщины. Погибшую обнаружили на поверхности воды в 10 метрах от берега.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

По словам спасателей, около 8:25 к ним поступило сообщение о том, что в реке Днепр, недалеко от улицы Электриков, 15/16, возле Петровского железнодорожного моста, находится тело человека.

"Как оказалось, на расстоянии 10 метров от берега на поверхности воды находилось тело человека. С помощью водолазно-спасательного снаряжения погибшего человека транспортировали к берегу и передали правоохранителям. Это была женщина в возрасте примерно 30-35 лет", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, в селе Лютеж Киевской области на реке Ирпень перевернулась лодка с людьми. В результате происшествия один мужчина утонул, а еще одного спасли бойцы ГСЧС. В селе Низшая Дубечня Киевской области на озере утонул мужчина. Чтобы достать тело погибшего из льда вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 17 декабря, рыбак провалился под лед и погиб. Событие произошло на озере № 14 вблизи улицы Верховинной, 99/13.

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