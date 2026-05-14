На Киевщине произошло лобовое столкновение двух авто: машины превратились в груды металла, есть пострадавшие. Фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТПмашины превратились в груды металла, пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях, в Бориспольском районе, на автодороге сообщения сел Гребля и Гланишев, произошло ДТП. Предварительно полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia во время встречного разъезда столкнулся с ВАЗ, за рулем которого находился 68-летний мужчина.

"В результате аварии оба водителя и 37-летний пассажир автомобиля Daewoo получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

