В Киеве на Печерске водитель Maserati устроил массовое ДТП с пострадавшим. Подробности и видео

В Печерском районе Киева в среду, 6 мая, водитель Maserati на скорости въехал в KIA, которое отбросило на припаркованное авто. У нарушителя якобы были признаки опьянения, есть пострадавший.

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

"ДТП возле ботсада им. Гришко. По информации очевидцев, водитель Maserati въехал в KIA, которое отбросило в запаркованные авто. Сам водитель KIA более-менее цел, а пассажира с травмами госпитализируют", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии, в частности, машины получили существенные механические повреждения. В соцсетях добавили, что водитель Maserati, вероятно, находится в состоянии опьянения.

В полиции Киева намподтвердили информацию об инциденте – пока известно об одном пострадавшем, на месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются.

